وزير الخارجية السعودي: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه يتوجب على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وفي تصريح صادر عنه نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الثلاثاء، اعتبر الجبير بأنه “بناء على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك”.

ووفقاً للوزير، فإن أمر التمويل وإرسال القوات القطرية إلى سوريا يجب أن تتم “وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها”.

ورأى وزير الخارجية أنه “لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع”، وفق تعبيره.

ولم يصدر عن الدوحة تعليق فوري حول تصريح الجبير.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون، إن بلاده ترغب في سحب جنودها من سوريا في أقرب وقت، وأن ترسل دول أخرى جنودها إلى سوريا، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وبيّن أن بلاده دفعت 7 مليارات دولار خلال 18 عاماً في الشرق الأوسط وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك.

وقال إن “هناك دول لن تبقى لأسبوع واحد دون حمايتنا وعليهم دفع ثمن لذلك”، دون أن يحدد أسماء تلك الدول.

وكان خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قد التقى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء الماضي.

وتم خلال اللقاء “بحث آخر الأوضاع والتطورات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا والصومال”، وفق بيانات رسمية.

وتجمع قطر وأمريكا علاقات تعاون متميزة على الصعيد العسكري، ويتمركز نحو 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة الدوحة.

وتعتبر قاعدة “العديد” أهم القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي.

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريحات سابقة، إن هناك نقاشات جارية حالياً مع واشنطن حول نوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرقي سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوات.