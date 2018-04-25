خولة علالشة ستمثل الجزائر في اكبر برنامج تلفزيوني عربي

رنامج الملكة_ملكة المسؤولية الاجتماعية_البرنامج الذي يهتم بالكفاءات النسائية على مختلف اقطار الوطن العربي،يعرض على اكثر من خمسين قناة عربية،تحت اشراف الدكتور مصطفى سلامة الامين العام لاتحاد المنتجين العرب_وسفيرة المراة العربية:الدكتورة رحاب زين الدين_

طفلك مشروعك،لصاحبتها:خولة علالشة_طالبة طب_وناشطة اجتماعية_تهتم:بنشر الوعي باهمية التربية الايجابية،وجمع وتوحيد وتنسيق الجهود المبذولة من طرف الخبراء والمختصين وصناع القرار،كما تطمح لانشاء مركز لتدريب وتكوين الاولياء والمقبلين على الزواج.

نتمنى ان تحصل المبادرة على الدعم الكافي،من كل شخص مسؤول،من المؤسسات ،المسؤولين وصناع القرار،لان التربية علم ووعي ،لا عشوائية ورد فعل،وذلك من اجل اولياء اكفاء يعرفون واجباتهم جيدا وبالتالي طفل سوي وجيل سليم.