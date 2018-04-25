70% من أنصار نادي “ليستر سيتي” يرفضون عودة سليماني!!

رفض 70% من أنصار نادي “ليستر سيتي” فكرة عودة الدولي الجزائري، إسلام سليماني لصفوف فريقه، نهاية الموسم بعد نهاية إعارته.وفي إستفتاء أجرته “ليستر ميركوري” ظهر بأن مُشجعي “الفوكسيس” غير مُتحمسين بالمرة لرؤية “سوبر سليم” يحمل ألوان فريقهم من جديد.

وجاء التصويت ليُظهر بأن هداف المنتخب الوطني، فشل في قلعة “الكينغ باور ستاديوم” رغم أنه لم يتحصل على فُرصته كاملة.

وستكون الأسابيع القادمة حاسمة لإبن عين البنيان والذي سيعمل لفرض نفسه مع “نيوكاسل” لعل وعسى يُقنع إدارته بالمُحافظة عليه الموسم القادم.