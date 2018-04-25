سوناطراك تكتشف البترول في شمال النيجر

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أمس الثلاثاء بتمنراست أن مجمع سوناطراك حقق اكتشافا للبترول في شمال النيجر.

وأوضح ولد قدور للصحافة على هامش زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الطاقة مصطفى قيطوني إلى هذه الولاية الجنوبية أن "الأمر يتعلق بأول بئر في النيجر حفره المجمع الصيني GWDC لحساب مجمع سوناطراك".

كما أن مجمع سوناطراك يحوز على رخصة بحث بنسبة 100 في المائة على مستوى منطقة "كرفا 1" الواقعة على بعد 100 كلم من الحدود الجزائرية النيجيرية.

وقد حقق هذا الاكتشاف خارج الوطن الجديد لا سيما بفضل المجهودات الدبلوماسية التي بذلها وزير الشؤون الخارجية لضمان ظروف العمل الضرورية وعلى وجه الخصوص في مجال الأمن.

و فيما يخص تزويد ولاية تمنراست بالغاز الطبيعي طمأن ولد قدور أن أنبوب نقل الغاز " تيديكالت-تمنراست" الذي تم إنجازه من طرف العديد من فروع سوناطراك سيسمح للقرى المجاورة بالحصول على هذه الطاقة النظيفة".

وفي هذا السياق أبرز نفس المسؤول دور سوناطراك كشركة " مواطنة" في التنمية المحلية و فك العزلة عن المناطق البعيدة في الجنوب الكبير من الوطن.