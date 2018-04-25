4 أشخاص جرفهم وادي في البيض



جرف واد بوناجي بولاية البيض سيارة من نوع كليو على متنها 4 أشخاص.

قال لغريسي فضلاوي المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، أنه وبعد عملية البحث عن المفقودين تم نقل ضحية على قيد الحياة.

فيما تم انتشال جثة ثانية في العشرينات من العمر.

مضيفا أن عملية البحث لاتزال جارية رفقة مرفقة مصالح الدرك الوطني للبحث عن الشخصين المفقودين.

للإشارة، فإن المفقودين جرفتهم سيول واد بوناجي بعد تهاطل كميات كبيرة من الأمطار.

وفي نفس السياق قال المتحدث، أنه تم إنقاض عائلة كانت متوجهة إلى الاغواط وكانت تحمل 4 أشخاص.