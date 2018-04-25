مدرب غلطة سراي يُوجه رسالة لـفيغولي

كشفت الصحف التركية أن مدرب غلطة سراي “فاتح تيريم” قد اجتمع مع كل من بلهندة، رودريغز وسفيان فيغولي قبل أيام من مباراة الداربي الكبير ضد “بشكتاش”.

ووجه الإمبراطور رسالته للثلاثي وطالبهم بقيادة الفريق لتحقيق اللقب وذلك عبر تقديم أداء كبير.

فقال تيريم: “نحن الآن في المباريات الأخيرة، لقب البطولة يعتمد عليكم، سيكون من الصعب الفوز باللقب من دونكم”.

يذكر أن الجزائري يقدم في أداء كبير مع غلطة سراي هذا الموسم بل أصبح مدلل الجماهير في عامه الأول.