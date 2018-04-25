أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية

الاضطراب الجوي سيمس بالدرجة الأولى الولايات الغربية

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الوسطى والغربية، أين أكد الديوان أن صلاحية النشرية تمتد بداية من ليلة أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا إلى غاية اليوم على الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت المصالح في نشرية لها أن الولايات المعنية هي: البيض، الجلفة، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، معسكر، أين أكدت أن النشرية صالحة بداية من ليلة أمس في حدود الساعة 21:00 إلى غاية يوم اليوم على الساعة 21:30 ليلا.

كما أوضحت ذات المصالح أنه من المرتقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 40 ملم محليا، بكل من من ولايات سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية وتيبازة مع تساقط أمطار رعدية، بداية من فجر يوم غد في حدود الساعة 3:00 إلى غاية التاسعة ليلا، أين يترقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة بها إلى 30 ملم محليا.