كشف قائد فريق نيوكاسل الإنجليزي “جمال لاسيلس”، أن الفريق لم يساعد سليماني على التألق في أول مباراة له كأساسي ضد إيفرتون.وقال “لاسيلس” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “سليماني لاعب رائع، وأثبت جودته ضد أرسنال”.

وأضاف: “قدم أداءً كبيرا ضد إيفرتون وحاول زعزعة دفاعات الخصم، لكننا لم نتمكن من إيصال الكرة له بشكل مثالي”.

وتابع: “لم نساعده على التألق، لم تكن لنا الفرصة من أجل اللعب بطريقتنا”.

وختم كلامه: “عندما نفوز نفوز معا، وعندما نخسر نخسر معا، لا يمكننا لوم أي لاعب على النتيجة”.