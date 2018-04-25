قائد فريق نيوكاسل الإنجليزي “جمال لاسيلس”
الفريق لم يساعد سليماني على التألق في أول مباراة له
كشف قائد فريق نيوكاسل الإنجليزي “جمال لاسيلس”، أن الفريق لم يساعد سليماني على التألق في أول مباراة له كأساسي ضد إيفرتون.
وقال “لاسيلس” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “سليماني لاعب رائع، وأثبت جودته ضد أرسنال”.
وقال “لاسيلس” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “سليماني لاعب رائع، وأثبت جودته ضد أرسنال”.
وأضاف: “قدم أداءً كبيرا ضد إيفرتون وحاول زعزعة دفاعات الخصم، لكننا لم نتمكن من إيصال الكرة له بشكل مثالي”.
وتابع: “لم نساعده على التألق، لم تكن لنا الفرصة من أجل اللعب بطريقتنا”.
وختم كلامه: “عندما نفوز نفوز معا، وعندما نخسر نخسر معا، لا يمكننا لوم أي لاعب على النتيجة”.
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