ياسين براهيمي أقرب للإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي

كشفت الصحف الإنجليزية أن ياسين براهيمي نجم نادي بورتو، أقرب للإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، فهو يريد اللعب في “البريمرليغ” ويُفضله على كافة البطولات.كما أن إدارة إيفرتون تجهز عرضا يفوق الـ40 مليون أورو للتعاقد مع نجم “الدراغاو” في الصائفة المقبلة.

ولن تمانع إدارة “بورتو” رحيل الجزائري الذي ينتهي عقده في صيف 2019 إذا ما حقق الفريق لقب البطولة هذا الموسم.

يذكر أن كل من إنتر ميلان وبشكتاش وروما يصرون على ضمه في الميركاتو الصيفي.