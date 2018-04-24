"سيتم عما قريب إطلاق الرقم الأخضر للترجمة إلى الأمازيغية

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي، أنه "سيتم عما قريب إطلاق الرقم الأخضر 1066 للتكفل بكل ما هو ترجمة إلى اللغة الأمازيغية".

وأوضح المسؤول في تصريح لـه على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الثاني "اللغة الأم في ظل رهانات العولمة الثقافية" بجامعة باتنة 1، أن مستخدمي الرقم الجديد "سيحصلون مجانا على المرادفات الأمازيغية لأسماء المؤسسات واختيار الألقاب بتمازيغث وكذا تسميات الواجهات وغيرها."

وأضاف سي الهاشمي عصاد أن المحافظة السامية للأمازيغية قد تقدمت بطلب إلى سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتحصلت على الموافقة وكذا على خط برقم 1066.