فيديو: إضطراب جوي مرتقب.. والأمطار تعود للتساقط

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية وغزيرة على المناطق الوسطى والغربية ابتداء من ليلة اليوم.

وأوضحت المصالح في نشرية لها أن الولايات المعنية هي: البيض، الجلفة، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، معسكر .

مدة صلاحية النشرية سارية بداية من ليلة اليوم في حدود الساعة 21:00 إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 21:30 ليلا.

من المرتقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة 40 ملم محليا.

وستعرف كل من ولاية سعيدة،معسكر، غليزان،الشلف،مستغانم،عين الدفلى،المدية وتيبازة تساقط أمطار رعدية بداية من فجر يوم غد،

في حدود الساعة 03:00 صباحا إلى غاية 21:00.

ومن المرتقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة بها 30 ملم محليا.