مطالب بتحويل العملة الوطنية إلى 10 وحدات لإحتواء التضخم

اختفت العملة الوطنية الدينار من السوق الجزائرية بشكل نهائي تقريبا خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى القطع النقدية الصغيرة أقل من 5 دنانير، في الوقت الذي تشهد قطع 5 دينار انخفاضا كبيرا في حجم التعاملات التجارية والمصرفية، الأمر الذي دفع مراقبين اقتصاديين إلى المطالبة إما بتحويل 10 دينار إلى عملة وطنية بدل 1 دينار، أو الذهاب نهائيا نحو البطاقات الإلكترونية والتعاملات المالية الرقمية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق في تصريح لـ”الشروق” أن كافة القطع النقدية الصغيرة اختفت من السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، بسبب تنامي نسبة التضخم الذي تجاوز وفقا للأرقام الأخيرة للبنك الدولي 7 بالمائة وهو رقم ضخم، فكلما ارتفعت الأسعار وانخفضت القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، إلا واختفت قطع نقدية صغيرة ويزول استعمالها من حسابات التجار، يقول رزيق، ويتعلق الأمر بقطعة 1 و2 دينار و50 سنتيما، في الوقت الذي تشهد قطع 5 دينار ندرة حادة في التعاملات اليومية.

ويضيف المتحدث أن الفواصل غابت اليوم عن كافة التعاملات النقدية في الجزائر، حيث بات التجار يستغلون غياب القطع النقدية الصغيرة لرفع الأسعار وجني أرباح إضافية على حساب المواطن البسيط، فنجد أن سعر الخبزة الواحدة محدد وفقا للمرسوم الصادر عن وزارة التجارة بـ8.5 دينار، إلا أن سعر بيعه على مستوى المخابز لا يقل عن 10 دينار، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات ويدعو إلى التدخل العاجل لوزارة التجارة التي تلتزم الصمت حيال هذه الممارسات.

وألح المتحدث على ضرورة التخلي عن التعاملات النقدية عبر الأوراق والقطع واستبدالها ببطاقات إلكترونية وتعاملات رقمية تحافظ على القيم المالية والتعاملات حتى بالفواصل، وتقضي على التجاوزات الممارسة في السوق، وهي العملية التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة المالية إلا أنها لم تر طريقها إلى النور بسبب عدم ثقة الجزائريين في التعاملات الإلكترونية وتفضيلهم النقد، الذي يسير في طريقه إلى الزوال عبر كافة دول العالم.

للإشارة سبق وأن أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية الدفع الإلكتروني سنة 2016، وفرضت بالمقابل عبر قانون المالية لسنة 2018 إلزامية تنصيب أطراف إلكترونية للدفع عبر كافة المساحات التجارية والمحلات، إلا أن المشروع لا يزال يراوح مكانه.