تمديد تسجيل المغتربين في الترقوي العمومي إلى غاية سبتمبر

أفاد النائب البرلماني عن الجالية بالخارج، نور الدين بلمداح، الثلاثاء، بأنّه بإمكان المغتربين التسجيل في صيغة السكن الترقوي العمومي إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، في حدود السكنات المتوفّرة على مستوى 48 ولاية، حيث يدفعون المبلغ المستحقّ بالعملة الصعبة على 5 دفعات.

وذكر النائب نور الدين بلمداح عقب لقائه بوزير السكن والعمران عبد الوحيد تمّار الثلاثاء، أنّه تمّ تمديد آجال التسجيل في برنامج السكن الترقوي المدعّم لفائدة أبناء الجالية بالخارج إلى غاية شهر سبتمبر 2018، إذ يتاح التسجيل الأوّلي عبر الموقع الرسمي لوزارة السكن، بحيث يحوز طالب السكن حسابا ورقما سرّيا يمكّنه من متابعة وضعية ملفه.

وأضاف المتحدث أنّ قبول التسجيل في البرنامج يتوقّف على عدد السكنات المتوفّرة على مستوى كلّ ولاية والعقّار اللازم لذلك، إضافة إلى عدم استفادة المعني أو زوجته من سكن أو قطعة أرض أو أيّ إعانة من الدولة لبناء السكنات الريفية، ويتعيّن على المغتربين تقديم مختلف الوثائق التي يحصلون عليها من القنصليات الجزائرية بالخارج والتي تثبت وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، وفي حال قبول الملف يكون الدفع بالعملة الصعبة على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري، على 5 دفعات.

وأشار النائب البرلماني أنّ ذلك يندرج ضمن التسهيلات التي وضعتها وزارة السكن والعمران لفائدة أبناء الجالية في الخارج لتمكينهم من الاستفادة من السكن وإيداع الملفات على مستوى مقرّات إقامتهم.

من جانب آخر، يبدي المغتربون تردّدا في التسجيل بصيغة السكن الترقوي المدعّم معترضين على الدفع بالعملة الصعبة نظرا لفارق سعر العملة ما بين البنك والسوق السوداء، ويعتبرون أنّ ذلك سيكلّفهم كثيرا مطالبين بالدفع بالعملة الوطنية.