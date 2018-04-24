الدول العربية عليها دفع المزيد لمقاومة إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الدول العربية إلى رفع مساهماتهم المالية و المشاركة أكثر في الجهود الدولية الرامية إلى مقاومة المد الإيراني في الشرق الأوسط، و ذلك لمنع إيران من الاستفادة من الانتصارات المحققة ضد تنظيم الدولة.

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نفس السياق خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتفاق النووي الإيراني الهادف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه "كارثة".

وقال ترامب إن "الناس يعرفون موقفي من الاتفاق الإيراني، إنه اتفاق فظيع".

وجاء حديث ترامب مع بدء لقاء عمل في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفرنسي الذي يأمل خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى واشنطن، اقناع نظيره الأمريكي بعدم الانسحاب من الاتفاق الذي تم توقيعه في يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى "الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا" بعد عشر سنوات من المفاوضات.