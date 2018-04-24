وزير الأوقاف السوري : نستفيد من الجزائر لمواجهة التطرف العالم

قال وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد اليوم الثلاثاء بالجزائر أن بلاده تعمل على "الاستفادة من الخبرة الجزائرية الطويلة" في مواجهة الفكر المتطرف.

وقال محمد عبد الستار السيد عقب استقباله من طرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن لقاءهما تناول أيضا "كيفية العمل المشترك الحقيقي" لمحاربة هذا التطرف والإرهاب في سوريا مثلما "سبق وتحقق بالجزائر بفضل حكمة القيادة الجزائرية".

وأضاف الوزير السوري الذي يشارك حاليا في ملتقى الجزائر الدولي حول "تدريس مادة التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية" أن "الرؤى السورية والجزائرية متقاربة جدا" في هذا الخصوص نتيجة لـ"طبيعة المعاناة" التي عاشها سابقا الشعب الجزائري ويعيشها حاليا نظيره السوري بسبب "الإرهاب والتطرف والتقتيل (...) والعدوان الأجنبي".