بوناطيرو يوضح بشأن زلزال مستغانم، و حالة الطقس خلال الشهر الفضيل ..!

قال الخبير الفلكي والجيوفزياء، لوط بوناطيرو في إتصال مع "البلاد.نت" أن يوم الخميس 17 ماي 2018 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك حسب علم الفلك، موضحا أن إقتران الشمس بالقمر سيكون يوم 15 ماي المقبل على الساعة 12:48 بالتوقيت المحلي للجزائر، و بالتالي فإن الاربعاء 16 ماي سيكون مكملا لشهر شعبان.

جو شهر رمضان

وعن جو شهر رمضان خلال هذه السنة، توقع بوناطيرو أن تكون درجة الحرارة أكثر إعتدلا، مقارنة بالسنة الماضية وهذا راجع لتقدم الشهر بـ 11 يوما عن رمضان 2017، و بالتالي فإن الشهر هذه السنة سيكون خلال فصل الربيع.

وأضاف موضحا: " بما السمايم تسجل عادة بداية من 03 جويلية إلى 31 أوت من كل عام، ورمضان يتقدم كل عام بـ 10 إلى 11 يوم، فإن جو رمضان هذه السنة سيكون نوعا ما لطيف بما أنه سيكون في فصل الربيع وليس في الصيف."

في حين سيشهد فصل الصيف هذه السنة إرتفاعا في درجات الحرارة مثل صيف العام الماضي، بما ان فصل الشتاء كان باردا، يقول لوط بوناطيرو.

زلزال مستغانم

وبخصوص الهزة الأرضية التي ضربت يوم أمس ولاية مستغانم، وبلغت درجتها 4.7 درجة على سلم ريشتر، قال متحدثنا أنها تدخل ضمن النشاط الزلزالي الموسمي التي تشهده منطقة شمال إفريقيا، وهذا راجع إلى إمتداد الصخور خلال هذه الفترة من السنة.