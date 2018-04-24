بداية من الغد...تسليم شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل 2

تفتح غدا وكالة عدل عملية تسليم شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل2 بالعاصمة.

العملة تفتتح على مستوى موقع الوكالة على الانترنت، مخصصة للمكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني.

فيما ستتوقف العملية غدا بـ 26 ولاية، انطلقت بها العملية بين 15 و18 من الجاري.

حيث ينهي مككتبو كل من ولاية الأغواط، باتنة، البليدة تمنراست، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس ، قسنطينة، المسيلة، وهران، برج بوعريريج، النعامة.

ومكتتبي ولاية البيض ، بسكرة، أم البواقي ، ميلة ، تيارت، سكيكدة عملية تحميل شهادات ما قبل التخصيص من موقع الوكالة.