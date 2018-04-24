قرعة متوازنة للأندية الجزائرية في البطولة العربية

أجريت أمسية اليوم الثلاثاء بمدينة جدة السعودية القرعة الخاصة البطولة العربية للأندية، والتي تعرف مشاركة ثلاث أندية جزائرية ونعني بالذكر كل من مولودية الجزائر، وفاق سطيف وإتحاد العاصمة.

وأوقعت القرعة مولودية الجزائر في مواجهة الرفاع البحريني وستلعب مباراة الذهاب في البحرين في ما ستلعب مواجهة العودة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

في ما أوقعت القرعة إتحاد العاصمة في مواجهة نادي القوة الجوية العراقي، وسيلعب لقاء الذهاب في العراق على أن تلعب مواجهة العودة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبخصوص وفاق سطيف الممثل الثالث للكرة الجزائرية فسيواجه العين الإماراتي وستلعب المواجهة الأولى في الأراضي الإماراتية، وستلعب مباراة العودة بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

وستلعب مباريات الذهاب في تواريخ 8 - 9 من شهر أوت، في ما ستلعب مباريات العودة في نهاية شهر سبتمبر م بين 27 و28.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة تعرف مشاركة 32 نادي عربي وستلعب بنظام الذهاب والإياب لغاية المباراة النهائية.

نتائج القرعة كاملة: