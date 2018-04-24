(بالفيديو) هل صادق روراوة على التقريرين المالي والأدبي "للفاف" ؟

صنع الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة الحدث بحضوره أشغال الجمعية العامة "للفاف" أمس الإثنين بمركز سيدي موسى، وكانت الأنظار متجهة صوب روراوة في حين عرض التقريرين المالي والأدبي وحصيلة سنة على تسلم خليفته زطشي مقاليد مبنى دالي إبراهيم، وعلى الرغم من التقريرين تم المصادقة عليهما بالأغلبية الساحقة، لكن الرئيس السابق "للفاف" إمتنع عن التصويت، وكانت له مداخلة قوية دامت لقرابة النصف ساعة، كشف فيها عن العديد من المعطيات والنقاط التي يجب أن لا تغفل عليها الإتحادية الحالية، والمتعلقة بقضية الفندق، والتعويضات التي سيتحصل عليها المدرب السابق ألكاراز، وغيرها من النقاط.

ويوضح الفيديو المرفق أدناه أن روراوة لم يرفع يده أثناء عرض التقريرين المالي والأدبي، في الوقت الذي عارض الرئيس السابق للرابطة حداج وبعمر التقريرين، مع تصويت بقية الأعضاء وموافقتهم على ما جاء في نص التقريرين.

يأتي هذا بعدما تم نشر أخبار مفادها أن روراوة صادق على التقريرين المالي والأدبي خلال أشغال الجمعية العامة، في الوقت الذي إمتنع فيه هذا الأخير عن التصويب في كلتا المناسبتين.