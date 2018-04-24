أنشيلوتي على بعد خطوة من تدريب هذا المنتخب العالمي

أكدت شبكة "سكاي سبورت" أن الإتحاد الإيطالي إتصل بمدرب بايرن ميونيخ السابق كارلو أنشيلوتي وعرض عليه الفكرة على أن يمضي عقد لمدة سنتين، التي لم يرفضها الرجل ما جعلهم يجتمعون في أحد الفنادق في العاصمة روما من أجل الفصل في الأمر، وأضاف ذات التقرير أن الاتفاق تم على كامل التفاصيل ولم يبقى إلا الجانب المالي ومن غير المستبعد أن يكون الرجل حاضر في لقاء المنتخب الإيطالي الودي القادم أمام المنتخب السعودي خاصة أنه من المنتظر أن يكون يوم 20 ماي المقبل موعد للإعلان عن مدرب المنتخب الإيطالي الجديد.