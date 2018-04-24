زعيم جديد للمداخلة في الجزائر

دعا الشيخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، أتباعه في الجزائر إلى ما وصفه بأخذ العلم على الشيخ عبد الحكيم دهاس، وضرورة احترامه وعدم الإنصات إلى الذين يحذرون منه ومن أمثاله من السلفيين في الجزائر، مشيدا بجهوده في نشر المنهج السلفي والتحذير من البدع.

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، في رسالة وجهها إلى الجزائريين، بعنوان “نصيحة إلى أهل الجزائر.. وكلمة حق في الشيخ عبد الحكيم دهاس”، تحوز “الشروق” نسخة منها، “أوجه نصيحتي هذه إلى طلاب العلم في الجزائر كافة وطلاب مدينة وهران خاصة، وهي أن يواصلوا أخذ العلم على الشيخ الفاضل عبد الحكيم دهاس، وأن يحترموا هذا الشيخ الفاضل، وأن يستمروا في أخذ العلم عنه وعن أمثاله من المشايخ الفضلاء، وسائر علماء المنهج السلفي في الجزائر، وألا يقبلوا كلام من يحذر منه ومن أمثاله السلفيين الفضلاء في الجزائر”.

وأشاد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بـ “الجهود العظيمة للشيخ عبد الحكيم دهاس في نشر المنهج السلفي والتحذير من البدع وأهلها ومثله إخوانه من المشايخ السلفيين في الجزائر”.

وتأتي هذه الرسالة في ظل انقسامات وتصدعات وسط أتباع الفكر المدخلي في الجزائر، بدءا من الاستقالة الشهيرة للشيخ فركوس، إلى التزكية المثيرة للجدل التي أصدرها المدخلي ونصب ثلاثة شيوخ سلفيين ليس بينهم محمد علي فركوس، وأخيرا ما أثارته الفتاوى الشاذة الصّادرة عن الشيخ فركوس والشيخ سنيقرة.

وقد أدت هذه التطورات إلى تحرك رسمي كثيف في اتجاه حماية المرجعية الدينية للجزائريين ومحاربة هذه الاختراقات التي شوهت الإسلام وقزمته وحصرته في اهتمامات جانبية وقضايا تافهة.