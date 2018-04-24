نشرية خاصة للأحوال الجوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة صدرت اليوم الثلاثاء ، من تهاطل أمطار مصحوبة برياح قوية ، تتراوح كميتها بين 30 و 40 مم ، على ولايات الغرب والوسط الغربي بداية من أمسية اليوم .

وتستمر صلاحية النشرية الخاصة بالنسبة لولايات: البيض، الجلفة، الأغواط، تيارت وتيسمسيلت، من يوم الثلاثاء 24 أفريل على الساعة 21:00 مساء إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 21:00 مساء، حيث ينتظر تساقط كمية من الأمطار في حدود 40 مم مرفوقة بهبوب رياح قوية.

فيما تستمر الأمطار في التهاطل ، حسب نفس النشرية ، في ولايات: مستغانم ، سعيدة ، معسكر ، الشلف ، غليزان ، عين الدفلى، المدية وتيبازة ، بداية من الساعة 03:00 صباحا يوم غد الأربعاء إلى غاية الساعة 21:00 مساء نفس اليوم.