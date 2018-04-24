اختارت مجلة "ديبلومات" البريطانية السفير الجزائري في لندن "سفيرا للسنة"

اختارت مجلة "ديبلومات" البريطانية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية ، السفير الجزائري في لندن عمار عبة ، "سفيرا للسنة" ، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، "تقديرا لحضوره المميز على الساحة الديبلوماسية خدمة لبلده".

و تسلمّ السفير الجزائري عمار عبّة جائزة "سفير السنة" خلال حفل نظمته مجلة "ديبلومات" بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيسها بحضور مسؤولين بريطانيين وسفراء و دبلوماسيي أكثر من 120 دولة معتمدين في لندن.

وأوضح المنظمون خلال تسليمهم الجائزة للسيد عبة ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية ، أن لجنة التحكيم كافأت "الدبلوماسي الجزائري المحنك" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظير عمله على "تحسين و ترقية صورة الجزائر منذ قدومه إلى لندن".

من جهته، أكد السفير الجزائري أنه تشرف بهذا التكريم، متقدما بشكره للمنظمين والسفراء على تقديرهم للعمل الديبلوماسي الجزائري على الساحة الدولية كما أثنى على طاقم السفارة نظير دعمهم وتفانيهم في العمل.

وتمنح جائزة "سفير السنة" منذ عشر سنوات للممثلين الديبلوماسيين الأجانب بالعاصمة البريطانية عرفانا لأعمالهم ومجهوداتهم الرامية للدفاع عن مصالح ومواقف بلدانهم وكذا من أجل ترقية العلاقات الثنائية مع البلدان التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بريطانيا.