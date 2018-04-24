الحكم في حق 8 متهمين في قضية إرهابية بجيجل
أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل قرار غيابي يقضي بتسليط عقوبة السجن النافذ مدته20سنة في حق المدعو” ع . ه”.
كما تم ادانة المدعو”ع . ص”بعامين سجنا فيما تم النطق ببراءة 6 متهمين أخرين في قضية تتعلق بالانخراط في صفوف جماعة ارهابية مسلحة.
كما تم ادانة المدعو”ع . ص”بعامين سجنا فيما تم النطق ببراءة 6 متهمين أخرين في قضية تتعلق بالانخراط في صفوف جماعة ارهابية مسلحة.
والتي تنمتي لكتيبة قروش التي تنشط تحت لواء التنظيم الارهابي داعش بإمارة الارهابي الخطير المدعو ” ه . عبد الحكيم ” المكنى ” عبد النصير “.
الذي تم توقيفه منذ يومين من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة عين لبنى باراڨن.
شاركنا رأيك