الحكم في حق 8 متهمين في قضية إرهابية بجيجل

أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل قرار غيابي يقضي بتسليط عقوبة السجن النافذ مدته20سنة في حق المدعو” ع . ه”.كما تم ادانة المدعو”ع . ص”بعامين سجنا فيما تم النطق ببراءة 6 متهمين أخرين في قضية تتعلق بالانخراط في صفوف جماعة ارهابية مسلحة.

والتي تنمتي لكتيبة قروش التي تنشط تحت لواء التنظيم الارهابي داعش بإمارة الارهابي الخطير المدعو ” ه . عبد الحكيم ” المكنى ” عبد النصير “.

الذي تم توقيفه منذ يومين من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة عين لبنى باراڨن.