هذا هو موعد تسليمه واد الحراش

أكد وزير الموارد المائية أنه من الأهداف الرئيسية لواد الحراش هو القضاء على التلوث،كما سيتم القضاء على منابع التلوث التي تصب في الواد وتنقية الواد التي هي في المرحلة الثانية

مشيرا، إلى أنه خلال سنة سيتم خلال أفريل المقبل اكمال الأشغال بالواد بكل أجزائه سيكون نقيا، ويحتوي على مياه معالجة من الدرجة الثالثة،

بالإضافة إلى تزويده للمياه حتى إذا لم تكن الأمطار وسنسهر على تهيئة ضفاف واد الحراش على مساحة 200هكتار،

وسيتم انجاز أجزاء أخرى ويكون مشروع استراتيجي.