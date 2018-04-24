أئمة أمريكيين يتلقون دروسا وهران لـ“مكافحة التطرف”

استقبل المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران، الإثنين، وفدا مشكلا من سبعة أئمة قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مشروع تكوين أطلقته وزارة الشؤون الدينية، الغرض منه عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.

واستمع الوفد الأمريكي المشكل من سبعة أئمة إلى محاضرة حول تعايش الأديان، حيث كشف ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في كلمة ألقاها أمام الحضور، أنّ الهدف من هذه المحاضرة هو مقاسمة أمريكا التجربة الجزائرية الأليمة، مع الإرهاب وكيف استطاعت أن تتغلب عليه، وعلى مجمل الأفكار الهدامة التي تنهل من معين الفكر المتشدّد.

الملتقى الديني، الذي حضره أيضا أسقف كنيسة سانتا كروز بوهران، كان عنوانه الأبرز حوار الأديان ومكافحة الفكر المتطرّف، حيث أجمع المشاركون على ضرورة تحصين الشباب قبل الوصول إلى مرحلة التشدّد، الذي يدفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

كما دعوا إلى استلهام التجربة من الجزائر التي حاربت الفكر الراديكالي والمتطرف. هذا وكان محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قد كشف، قبل أشهر، عن قدوم أئمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر، كي يخضعوا لتكوين من قبل إطارات الوزارة في مجال محاربة التشدّد والتطرف الديني.

وجاء استقبال هؤلاء الأئمة السبعة، بعد ما أوفدت واشنطن أكثر من مسؤول سامٍ إلى الجزائر لاستلهام الأفكار من تجربة الجزائر في مواجهة التشدّد الديني.