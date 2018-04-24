مقتل عسكريان في سقوط طائرة في تونس

لقي عسكريان حتفهما، مساء الاثنين، جرّاء سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس شرقي تونس، في حادث هو الثاني من نوعه خلال شهرين.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد بلحسن الوسلاتي في تصريح لوسائل إعلام محلية.

وقال الوسلاتي: “سقطت طائرة عسكرية أثناء مهمة مبرمجة للتدريب على الطيران الليلي بمحيط القاعدة الجوية في صفاقس؛ ما أدى إلى وفاة طاقمها المتكون من مدرب طيران وتلميذ”.

ولم يشر الناطق إلى ملابسات سقوط الطائرة أو أسبابه.

وفي فيفري الماضي، لقي جندي تونسي مصرعه وأُصيب اثنان آخران؛ إثر سقوط مروحية عسكرية لدى إقلاعها من قاعدة عسكرية في منطقة بوفيشة في محافظة سوسة شرقي البلاد.