أعلن المدير العام لمجمع "جيما" الشركة العامة للخدمات البحرية محمد ديب، عن الشروع في إنشاء قاعدة لوجستية بالقرب من ميناء جنجن بجيجل، وهي الآن في مرحلة التهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء قصد تسهيل عملية تصدير المنتجات الفلاحية القادمة من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن.

وأضاف محمد ديب خلال نزوله ضيفا اليوم الثلاثاء، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه القاعدة ستوفر مناصب الشغل وتفتح الباب واسعا للتصدير مشيرا إلى تجهيزها بكل الشروط الضرورية التي يحتاجها المصدر من غرف التبريد ووحدات للتعبئة والتغليف بإشراك كل الفاعلين في الخدمات اللوجستية لنقل البضائع.

وشدد الضيف على أهمية إنشاء قواعد لوجستية سيما في الجنوب كولاية بسكرة مثلا مشيرا إلى أن المتعاملين الاقتصاديين هناك يفضلون الدخول إلى مدينة صفاقس التونسية لتصدير منتجاتهم بأقل تكاليف.

وأكد المدير العام لمجمع "جيما" أن معدل التكاليف اللوجيستية الإضافية للسلع كالنقل والشحن والتكديس في الموانىء بسبب العراقيل البيروقراطية على مستوى البنوك تمثل 30% من سعر السلعة بينما لا تتعدى في الدول المتقدمة 6% وعلى هذا الأساس تجد تكلفة السلع مرتفعة في الأسواق.

و عبر ديب عن تفاؤله لتحسين الأوضاع مستقبلا خاصة بعد إقرار استراتيجية لإعادة تنظيم التصدير فإنه دعا إلى بذل المزيد من الجهود للمساهمة في تجديد وتطوير النشاط التجاري البحري والمرفئي للسلع سيما في ظل التسهيلات الجمركية التي يستفيد منها المصدرون والتي تتمثل في تخفيض الضرائب إلى 50% مقارنة بالمستوردين.