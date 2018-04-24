وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ببرج الكيفان

لقي صبيحة ، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة حتفهم جراء اختناقهم بغاز أكسيد الكربون، المنبعث من جهاز التدفئة.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث جرى في حدود الساعة 10:40 من صباح اليوم ، حيث تم تسجيل حادثة اختناق ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بغاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة و وفاتهم بمنزل يقع بحي قايدي ببلدية برج الكيفان ، ويتعلق الأمر بالأب و عمره (28 سنة) و الأم (26 سنة) و ابنهما الرضيع و البالغ من العمر عاما ونصف العام.

و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبرج الكيفان من أجل نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.