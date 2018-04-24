أفاد رئيس مكتب الهجرة غير الشرعية بمديرية شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة سعيداني بوجمعة، أن الجزائر تحولت إلى بلد مقصد واستقرار لأكثر من 30 جنسية إفريقية”.

وأوضح بوجمعة في مداخلة له بمناسبة الأيام التحسيسية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر التي بادرت إليها أمس مصالح أمن ولاية تيبازة، أن الجزائر تملك حاليا 11 فرقة جهوية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لها اختصاص نوعي وإقليمي منها 6 عملياتية بكل من مغنية، تمنراست، جانت بإليزي، بشار، أدرار وسوق أهراس، فيما ينتظر أن تنطلق 5 فرق جهوية في عملها بالجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، غرداية وورقلة، تتبع كلها مكتبا مركزيا خاص برصد ومحاربة الهجرة غير الشرعية الذي تم إحداثه بالنظر لتطور ”الحرقة” وأخذها شكل جريمة منظمة. ولفت إلى التطور الخطير لظاهرة ”الحرقة”، حيث لم تعد تقتصر على الشباب والفئات الهشة من المجتمع وتحولت إلى هجرة لعائلات بأكملها، يقع أفرادها فريسة لشبكات للاتجار بالبشر، مؤكدا في السياق أن الشبكات لها امتدادات عبر المغرب وتونس وليبيا ومن ثمة نحو الضفة الشمالية للمتوسط عبر إسبانيا وإيطاليا.

وأشار المتحدث إلى الإجراءات التي قدمتها الجزائر من خلال التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تجرم تهريب البشر وإصدار قانون 25 فيفري 2009 المتعلق بتهريب المهاجرين الذي يجرم المخالفات المرتكبة ضد القوانين والنظم المتعلقة بالخروج من التراب الوطني، بانتحال هوية باستعمال وثائق سفر مزورة أو أي وسيلة لاختراق الحدود، مشيرا إلى أن تهريب المهاجرين جنحة مشددة قد تصل إلى جناية إذا ارتبطت بظروف التشديد.