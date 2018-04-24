كل التفاصيل حول مسابقة التوظيف التي أعلنتها وزارة التربية

قال المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم، أن المناصب التي جاءت في مسابقة التوظيف هي شاغرة ولا تغيير في التخصصات.

كما أضاف مسقم في تصريح لقناة النهار، أنه سيتم المواصلة في العمل بالقوائم الإحتياطية للطورين المتوسط والثانوي.

للإشارة، كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد نشرت أمس الإثنين في تغريدة لها عن فتح مسابقة توظيف.

المسابقة ضمت 8586 منصب لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية.

هذا وستنطلق التسجيلات الإلكترونية في المسابقة بداية من 2 ماي المقبل.