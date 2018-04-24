الفايسبوك وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف

وضعت شركة الفايسبوك علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وقالت الشركة في مدونة لها، أنه تمت إزالة “الغالبية العظمى من بين 1.9 مليون محتوى متطرف، فيما تم وضع تحذيرات على محتويات أخرى لها صلة بالتطرف.

وقد نشرت الشركة تعريفا داخليا لكلمة الإرهاب على أنه”منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف معتمدة ضد أشخاص أو ممتلكات”.

“لترهيب مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية، من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي”.