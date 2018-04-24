حادثة دهس يخلف 9 قتلى بكندا

صدمت شاحنة صغيرة الاثنين عددا من المارة في وسط تورونتو ما ادى الى 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح، حسبما اعلنت شرطة العاصمة الاقتصادية لكندا، في حين اكدت وسائل اعلام اعتقال سائقها.

وقالت الشرطة في تغريدة ان “الاصطدم” وقع عند الساعة 13,27 بالتوقيت المحلي (17,27 ت غ) .

وبحسب الشرطة، فان “شاحنة صغيرة بيضاء” صدمت المارة في شارع يونغ عند زاوية جادة فينش شمال وسط مدينة تورونتو.

ونشرت صحيفة “تورونتو صن” على موقعها على الانترنت صورة رجل قالت انه سائق الشاحنة بعد اعتقاله. واكدت الشرطة للصحيفة ان الرجل المعتقل كان بالفعل يقود الشاحنة.

وقال الشاهد اليكس شاكر لشبكة سي تي في “كنت في سيارتي عندما شاهدت فجأة شاحنة صغيرة بيضاء اللون تصعد الى الرصيف بسرعة كبيرة وتصدم الناس الذين كانوا يتطايرون في الهواء الواحد تلو الاخر”.

وتابع “لم اشاهد ابدا في حياتي شيئا من هذا القبيل، كان الضحايا ممدين على الارض” بعد مرور الشاحنة.

ونشرت قنوات التلفزيون الكندية صورا مأخوذة من الجو تبدو فيها سيارات اسعاف واخرى للشرطة في المكان، اضافة الى مصابين ينقلون على حمالات.

كما شوهدت الشاحنة البيضاء اللون المؤجرة وقد اصيبت مقدمتها باضرار وهي تقف على رصيف شارع عريض من المدينة وبدت حولها سيارات عدة للشرطة.

وقال رئيس الحكومة جاستن ترودو امام مجلس العموم “ان افكارنا تتجه الى المصابين (...) وسنحصل على مزيد من المعلومات لنتشارك بها مع الكنديين خلال الساعات القليلة المقبلة”.

ويتزامن هذا الحادث مع عقد اجتماع لوزراء داخلية مجموعة دول السبع في تورونتو، بعد ان كانت المدينة استقبلت السبت والاحد لقاء لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا وكندا.