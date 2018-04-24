بعد تألقه الجديد أمام الأتليتيكو...بودبوز يُبهر الإسبان

أبهر المهاجم الدولي الجزائري رياض بودبوز الذي يتواجد في أفضل حالاته، الصحافة الإسبانية التي أشادت بمستوياته العالية، لاسيما تمريراته السحرية ومراوغاته القاتلة، خلال المواجهة الكبيرة التي قدمها مع فريقه بيتيس إشبيلية حينما فرض التعادل السلبي على أتليتيكو مدريد وفي عقر داره ليلة الأحد برسم الجولة الـ34 من الليغا الإسبانية.

وكتبت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية مشيدة بما صنعه بودبوز خلال 65 دقيقة خاضها أمام الأتليتيكو: “بودبوز واحد من اللاعبين الذين يستحقون ان تشتري لأجلهم تذكرة وتتابعهم من مدرجات الملعب، خاصة وأنه أصبح واحد من اللاعبين المميزين في طريقة لعب بيتيس في هذا الموسم”.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بالطريقة التي لعب بها بودبوز على ملعب واندا ميترو بوليتانو أمام “الروخو بلانكوس”، خاصة نوعية تمريراته المتقنة خلال هذه المباراة، حيث قام بـ55 تمريرة، كانت نسبة النجاح فيها 88 بالمائة وهو رقم جيد جدا.