غوارديولا يريد حسم الأمور مع محرز في أقرب وقت ممكن !

كشفت الصحف الإنجليزية، أنّ الإسباني “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” يريد حسم الأمور مع محرز ولاعب آخر في أقرب وقت ممكن.وحسب صحيفة “الميترو”، فإن الفيلسوف الإسباني يصر على إنهاء التعاقدات قبل بداية المونديال الذي سينطلق منتصف شهر جوان.

من جهة أخرى، فإن إدارة السيتي تبدي إستعدادها لدفع ما يقارب الـ80 مليون أورو لحسم صفقة محرز.

كما أنّ إدارة ليستر أكدت في العديد من المناسبات أنها لن تقف عائقا هذه المرة أمام رغبة رياض.