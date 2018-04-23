قايد صالح يشيد بالهَبّة التضامنية للجزائريين

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش بالهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة للشعب الجزائري مع عائلات الشهداء وكافة أفراد الجيش إثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، مؤكدا التكفل المادي والمعنوي بعائلات الضحايا.

وقال قايد صالح خلال ترأسه للقاء توجيهي مع أركان وإطارات وأفراد الناحية وذلك بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية بمقر الناحية العسكرية “هذه الفاجعة كانت حقا جامعة لقلوب الجزائريين، موحدة لصفوفهم، معززة لأواصر الترابط المتين بين الجيش والأمة، ومؤكدة مرة أخرى أن المجتمع الجزائري يقف برمته وقفة رجل واحد في الشدائد والمحن”.

وأضاف الفريق “كان لزاما علي في هذا الظرف العصيب أن أقطع زيارة العمل والتفتيش التي كنت بصدد القيام بها في هذه الناحية العسكرية، لأقف على مخلفات هذا الحادث المأساوي، وإسداء التعليمات من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتكفل الفوري بالشهداء، ومد يد العون والمساعدة لعائلاتهم من كافة الجوانب، المادية والمعنوية، حيث أسديت التعليمات إلى قادة النواحي بغرض التكفل التام بتنظيم مراسم جنائزية مهيبة للشهداء، تليق بهم وبسمعة الجيش الوطني الشعبي”.

قايد صالح أشاد بالهبة التضامنية للشعب الجزائري خلال فاجعة بوفاريك، وقال “فبقدر ما حز في قلوبنا فقدان هذه الثلة من أبنائنا البررة وأحزننا فراقهم أيما حزن، فقد كانت الهـبة الكبرى للشعب الجزائري، الذي لهجت ألسنته من كافة ربوع الوطن، بمختلف عبارات المواساة والدعاء ورسائل التعاطف والتضامن المطلق مع عائلات الشهداء ومع كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، قلت كانت هذه الهبة سندا قويا لنا وعربون مودة وعرفان، ينم عن سمو ونبل أخلاق هذا الشعب العظيم، وتأصل الشيم الحميدة في وجدانه الجمعي”.

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