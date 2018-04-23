بالفيديو..شاهد هدف ياسين براهيمي اليوم

واصل الدولي الجزائر ي نجم بورتو ياسين براهيمي، عروضه القوية وقاد ناديه للفوز أمام فيتوريا سيتوبال بهدف جميل سجله في الشوط الأول.في لقاء إنتهى لصالح “الدراغاو” بخماسية لهدف، قربت نادي بوتو بشكل كبير من حسم لقب الدوري البرتغالي لهذا الموسم.

كما كنت المواجهة فرصة براهيمي الذي وصل لهدفه الثامن خلال الموسم الكوري الجاري مع بورتو.

يذكر أن براهيمي قدم 6 تمريرات حاسمة مساهما في 14 هدفا مع الأزرق البرتغالي هذا الموسم.