فيديو: هل ستدير إسرائيل موسم الحج المقبل ؟!

في استكمال لعملية تحول الرياض إلى حليف كامل لدولة إسرائيل علناً، قررت المملكة السعودية الاستعانة بشركة اسرائيلية لادارة مواسم الحج والعمرة بالتعاون مع شركة سعودية؛ وذلك فى سابقة هى الاولى؛ وبموجب ذلك التعاون ستتولى الشركة الاسرائيلية جمع كافة البيانات الحيوية عن الحجاج والمعتمرين قبل دخولهم الحرم واداء المناسك.

فقد كشف حساب “العهد الجديد” عن قيام السعودية ومن خلال شركة “تسهيل” العالمية التي استولى عليها النظام مؤخرا من الأمير فيصل بن عبد الله لأول مرة بعملية جمع بيانات مهمة عن المعتمرين والحجاج بالتعاون مع شركة إسرائيلية المنشأ. وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شرعت السعودية وبالتعاون مع شركة ذات منشأ اسرائيلي بتجميع بيانات حيوية للمعتمرين والحجاج (وهذه هي المرة الأولى التي يجمع بها هكذا نوعية من المعلومات) المسؤول عن تنفيذ هذا العمل شركة تسهيل العالمية (المملوكة من قبل فيصل بن عبدالله) ترتبط معها شركة VFS العالمية (الإسرائيلية المنشأ)”.

وأوضح في تغريدة أخرى ” ان فيصل بن عبدالله بن فيصل هو أحد الأمراء الذين اعتقلوا في الريتز وكان من التسويات التي قدمها لقاء خروجه منه هو التنازل عن شركة تسهيل العالمية (المملوكة له) لتصبح الشركة تحت ملكية وتصرف النظام الجديد.