محكمة الجنايات الاستئنافية بغرداية تؤيد الحكم السابق في قضية شبكة الجواسيس الإسرائيلية

اصدرت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بغرداية منذ قليل بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي علام الدين فيصل ذي الجنسية الليبيرية اللبنانية.و حكم 10 سنوات سجن في حق المتهمين الستة الأخرين من جنسيات أفريقية فيما تم تعديل الغرامة إلى 100 مليون سنتيم بالتضامن لجميع المتهمين .

وبهذا فقد أيدت اليوم الثلاثاء المحكمة الحكم السابق في قضية شبكة الجواسيس الإسرائيلية المتكونة من 7 رعايا أفارقة