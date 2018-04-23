فيديو: تفاصيل التسجيلات في المسابقة لتوظيف الاساتذة و الاداريين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم رسميا، عن تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة للطور الابتدائي ، ومسابقة توظيف مساعدين تربويين واقتصاديين، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي حيث تم تحديد عدد المناصب ب8586 منصب.

كشفت اليوم وزيرة التربية نورية بن غبريت، عبر صفحتها الرسمية “الفايس بوك”، عن تنظيم مسابقات توظيف جديدة خلال سنة 2018، ويتعلق الأمر بكل من مسابقة توظيف أساتذة الطور الابتدائي ، بالإضافة إلى مسابقة توظيف مشرفين تربويين واقتصاديين، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي ، وكتبت الوزيرة على صفحتها الرسمية، أنه سيتم “ تنظيم دورة جديدة، الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية في رتب: أستاذ التعليم الثانوي، مساعد رئيسي للتربية، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني”.

وتحدثت المسؤولة الأولى ، عن تاريخ تسجيلات مسابقة الاساتذة 2018 ، حيث أكدت على أن “التسجيل الالكتروني سيكون عبر الموقع ابتداء من 02 ماي 2018 ″.

وكانت وزيرة التربية الوطنية،قد اعلنت بتأجيل مسابقة توظيف الأساتذة في الطور الابتدائي إلى غاية انتهاء صلاحية القائمة الاحتياطية في 31 ديسمبر، مؤكدة عن وجود مسابقة توظيف خاصة .

وكانت وزارة التربية، قد أكدت فيما سبق عن فتح مسابقة توظيف الأساتذة للطور الابتدائي في 2018، وهذا بعد الانتهاء من عملية إحصاء عدد المناصب التي سيتم فتحها وفقا للاحتياجات القطاع، لاسيما وأن عددا كبيرا من الأساتذة أودعوا ملفاتهم للتقاعد.

وقد أجلت وزارة التربية الوطنية مسابقة توظيف أساتذة للطورين المتوسط والثانوي، بعد تحقيق الاكتفاء والتشبع في هذا الطور، من خلال القوائم الاحتياطية، كما اقتصرت مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2018 على الطور الابتدائي فقط .

التسجيلات تنطلق يوم 2 ماي : تفتح التسجيلات عن بعد على الموقع :

http://concours.onec.dz