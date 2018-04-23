إتحاد العاصمة : "خلايع" في رحلة بشار !

حالة هلع كبيرة وسط وفد إتحاد العاصمة وهو رحلته من مطار هواري بومدين إلى بشار …

حيث عادت الطائرة أدراجها بعد نصف ساعة من الطيران وهذا بسبب تعطل أحد محركي الطائرة. لاعبو الإتحاد ترددوا في ركوب الطائرة مجددا لأجل شد الرحال إلى بشار بعد تصليح العطب الذي أصاب المحرك قبل أن يقنعهم قائد الطائرة وسافر الجميع في رحلة، وسط مخاوف كبيرة لدى زملاء عبد الرحمن مزيان المعنيين بمواجهة الجولة السابعة والعشرين الثلاثاء أمام شبيبة الساورة، أمام غيابات بالجملة لإتحاد العاصمة يتقدمها زماموش، عبد اللاوي، بن غيث وكودري.