ساركوزي و 300 من مشاهير فرنسا يطالبون بإبطال سور من القرآن"

ندد مسلمون من الجالية الجزائرية بفرنسا بمقال شديد اللهجة نشر الاحد في فرنسا تضمن مطالبة بإبطال سور من القرآن، اعتبروها “نوعا جديدا من معاداة السامية".

وقال دليل بوبكر عميد جامع باريس الكبير في بيان “ان الادانة الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة السامية في حق مواطنين فرنسيين مسلمين عبر هذا المقال، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد اخرى”.

واضاف بوبكر ان “المواطنين الفرنسيين المسلمين المتمسكين بأكثريتهم بالقيم الجمهورية لم ينتظروا هذا المقال، بل هم ينددون منذ عقود ويحاربون معاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين في كافة اشكالها”.

والمقال الذي نشرته الاحد صحيفة “لو باريزيان” والذي يحمل عنوان “ضد معاداة السامية الجديدة” يتحدث عن “تطرف إسلامي” ويدق ناقوس الخطر ضد ما اعتبره “تطهيرا عرقيا صامتا” تتعرض له الطائفة اليهودية في المنطقة الباريسية.

وحث الموقعون الـ 300 على المقال وبينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس والمغني شارل ازنافور والممثل جيرار ديبارديو، سلطات المسلمين على ابطال سور القرآن التي تدعو الى “قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين”.

وندد عبد الله زكري رئيس المرصد الوطني الفرنسي ضد كراهية الاسلام بما اعتبره جدلا “مثيرا للغثيان وكارثيا”. واضاف ان “رجال السياسة الفاشلين الذين يعانون من عدم الاهتمام الإعلامي بهم، وجدوا في الاسلام والمسلمين في فرنسا كبش فداء جديدا”.

من جهته قال رئيس مجلس الديانة الاسلامية احمد اوغراس “هذا المقال لا معنى له وخارج الموضوع. الامر الوحيد الذي نتبناه (منه) هو وجوب ان نكون جميعا ضد معاداة السامية”.

اما طارق اوبرو امام مسجد بوردو (جنوب غرب) الكبير فاعتبر ان “القول بان القرآن يدعو الى القتل قول بالغ العنف وسخيف”. واضاف “القرآن انزل بالعربية. واعتقد ان الذين وقعوا على المقالة قرأوا ترجمة للقرآن وتفسيرا له. هذا يدل على نقص في الثقافة الدينية. كل نص مقدس يتضمن عنفا حتى الانجيل”.

و في الجزائر، إستنكر رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم محتوى البيان الداعي لإلغاء آيات من القران الكريم . واعتبر قسوم أن مثل هذه التصريحات لا تستحق أن يجاب عنها، وأنها تطاول معلن على كلام الله.

وأضاف أن هذه الشخصيات مدعوة إلى التعرف على الإسلام الذي لا يعادي دينا ولا عرقا ، فبعض أحكام القتل في الإسلام جاءت في إطار الدفاع عن النفس ولم يبح الإسلام دماء اليهود ولا النصارى بل على العكس من ذلك تدعو آيات صريحة إلى حسن المعاملة.

ودعا المتحدث الشخصيات الموقعة على البيان أن تلتفت إلى تعديل بعض القوانين العنصرية المصفقة للتمييز بين الأعراق في فرنسا، وقوانين تمجيد الاحتلال التي يزخر بها ماضي فرنسا الاستعمارية.

بالمقابل دعا الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أصحاب البيان أن يوجهوا كلامهم إلى خالق هذه الأحكام الدينية رب العزة. فلو كانت الآيات القرآنية من صنيع البشر لتيسر فهم هذه المطالب ، ولأنها من صنيع إله مقتدر فيتعذر على علماء المسلمين ذلك لأنهم من البشر.

واستنكر المتحدث مثل هذه الأفكار التي تحمل في فحواها أفكار المفكر الهندي سلمان رشدي الذي دعا قبل سنوات طويلة الى صنع قرآن جديد تنزع منه الآيات التي “تخوف ” البشر.

وأضاف ابو جرة سلطاني أن الأجدى على الموقعين على هذا البيان أن يدلونا على الآيات التي تدعو إلى قتل اليهود والنصارى والملحدين. وأن بعض الآيات تدعو إلى محاربة من يحارب المسلمين والرد على من يعتدي على حرمتهم وأمنهم وعرضهم. فالقتال في فلسطين ليس بسبب دين الإسرائيليين بل لأنهم غزاة في ارض غيرهم.

ودعا الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم “حمس”، إلى الاطلاع على القرآن وفهم معانيه،لأنه أورد الحديث عن النبي عيسى مريم بنت عمران وموسى أكثر ما ذكره الإنجيل والتلموذ.