بالفيديو: لوط بوناطيرو ... رمضان 2018 ألطف من السنوات الماضية

يستاءل العديد من الجزائريين عن الحالة الجوية في شهر رمضان الكريم، خاصة مع الإرتفاع المحسوس لدرجة الحرارة.كما تشهد أغلب ولايات الوطن هذه الأيام إرتفاع درجات الحرارة، بالإضافة أنه من المتوقع ان يكون فصل الصيف حاراً.

حيث يرى المختصون ان رمضان سيكون يوم 17 من ماي، وأننا سنصوم 29 يوما، لأن إقتران العيد سيكون مبكر.

كما صرح لوط بوناطيرو عالم في الفلك، أن شهر رمضان سيكون لطيف إن شاء الله مقارنة مع السنوات الماضية.