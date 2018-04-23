التوقيع على إتفاقية تعاون بين الجزائر وأمريكا

وقع اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار،

إتفاقية تعديل وتمديد إتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية التي وُقعت في عام2006.

تهدف الإتفاقية إلى تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للطرفين وتوسيع وتوطيد العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في كلا البلدين،

وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

كما ستوفر هذه الإتفاقية فرصًا لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في المساعي العلمية والتكنولوجية ذات الإهتمام المشترك.

وصرح السفير ديروشر:”هذه ليست إتفاقية جديدة، بل هي إعادة التأكيد على النية في توسيع وتعزيز الروابط بين حكومتينا ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي.”