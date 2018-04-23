هبوط إضطراري لطائرة إتحاد العاصمة !

تعرضت الطائرة التي تقّل لاعبي اتحاد العاصمة المتوجهين نحو بشار تحسبا للقاء الساورة لعطب تقني جعلها تعود وتهبط إضطراريا.وكشف مصدر “النهار” إلى أن الطائرة من نوع “اتي ار”، ورفض لاعبو سوسطارة الصعود مرة اخرى إلى نفس الطائرة وطالبوا بتغييرها.

كما أكدت إدارة مطار الجزائر، أن الطائرة عادت إلى مطار العاصمة بعد نصف ساعة من إقلاعها نحو مطار بشار.