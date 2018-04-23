فيلم معركة الجزائر يتوج بالجائزة الكبرى في المغرب

توج الفيلم الوثائقي الطويل "معركة الجزائر، فيلم في التاريخ" للمخرج الجزائري مالك بن إسماعيل بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي الأول للسينما والتاريخ بتارودانت جنوب غرب المغرب الذي اختتمت فعالياته السبت الماضي وفقا للصحافة المحلية.

ويعود بن إسماعيل في عمله هذا إلى ظروف إنجاز الفيلم التاريخي "معركة الجزائر" سنة 1966 لمخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو والذي يعتبر من روائع السينما العالمية.

وسبق لفيلم "معركة الجزائر، فيلم في التاريخ" وأن نافس في 2017 في المسابقة الرسمية للطبعة الـ 28 لأيام قرطاج السينمائية بتونس.