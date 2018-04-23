أزيد من 34.5 مليون مشترك بالانترنت في الجزائر

أحصت الجزائر أزيد من 34.5 مليون مشترك بالانترنت الثابت والنقال سنة 2017 مقابل 28.5 مليون سنة 2016 أي بزيادة قدرت بـ6 مليون مشترك، حسبما أكده اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد احمد ناصر.

وخلال ندوة صحفية تم تخصيصها لتقديم حصيلة لسوق قطاع البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية خلال سنة 2017، أوضح احمد ناصر أن "العدد الإجمالي لمشتركي الانترنت الثابت والنقال قد بلغ 34.625 مليون مشترك سنة 2017 مقابل 28.551 مليون مشترك سنة 2016 أي زيادة قدرت بـ6.076 مليون مشترك (21%) وهي زيادة تبرز الاهتمام الذي يوليه مستخدمو الإنترنت عالي التدفق".