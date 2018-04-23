جلاّب: سيتم وضع إستراتيجية وطنية للتصدير

قال وزير التجارة السعيد جلاب، أنه سيتم وضع إستراتيجية وطنية للتصدير بمعية القطاعات تخرج بورقة طريق في جوان المقبل.وأضاف الوزير خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، أنه يجب ترقية الصادرات لأن التجارة الخارجية هي أحد محركات الإقتصاد.

مفيدا بأنه بالرغم من جهود السلطات العمومية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين بقيت طفيفة والنتائج في تحسن مستمر.

وقال جلاب أن الوزارة تدرس الصعوبات التي تنحصر في الكمية والنوعية في المواد الفلاحية الموجهة للتصدير.

بالإضافة إلى العوائق الجمركية للدول المستوردة ورفع الصعوبات لتلبية الطلب الداخلي.

كما سيتم العمل على ترقية الصادرات والتسهيلات الجمركية ورفع الدعم المالي المخصص للدول المصدرة.

وتعزيز إجراءات الدعم والمرافقة للدعم الفلاحي عن طريق إستراتيجية التجارة في التصدير.