زطشي: "مشروع الفندق لا يتوافق مع أهدافنا"

تحدث أيضا خير الدين زطشي بعد نهاية أشغال الجمعية العامة العادية على مشروع الفندق الذي صادقت عليه الجمعية العامة في وقت سابق ...

وأكد الرجل أن هذا المشروع لا يتوافق مع أهداف الإتحادية معتبرا أن الأولوية ستكون لإنشاء أربع مراكز تكوين، حيث قال: "إنشاء فندق في الظروف الحالية ليس من أولويتنا، مشروع الفندق لا يتوافق مع أهدافنا، يجب أن لا نصرف 700 مليار سنتيم على مشروع لا يعود علينا بالفائدة، إنشاء أربعة مراكز تكوين في مختلف أنحاء الوطن أحسن من تشييد فندق. على العموم سنعقد جمعية عامة استثنائية بشأن مراكز التكوين".