انشاء لجنة قانونية لمتابعة كل الانتقادات التي تصدر من وسائل الإعلام

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت أشغال الجمعية العامة للفاف، أكد أنه سيتم انشاء لجنة قانونية لمتابعة كل الانتقادات التي تصدر من مختلف البلاطوهات ووسائل الإعلام.

وأضاف زطشي أن الفاف تقبل الانتقادات البناءة فقط، وكل إساءة أو قلة احترام سيكون من حقها اللجوء إلى القضاء.

في الأخير أكد زطشي أنه يحترم كثيرا الصحفيين الجزائريين ورجال الإعلام لكنه لن يقبل الإساءة من أشخاص ليسوا أحسن منه ويفتقدون للكفاءة.